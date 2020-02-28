Эпидемия коронавируса во Франции вышла на новый этап, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран. По его словам, в течение 28 февраля было зафиксировано 19 новых случаем заражения.
Таким образом число пациентов возросло до 57,
Руководитель ведомства пообещал предпринимать усилия для замедления распространения болезни и призвал жителей страны не скупать медицинские маски, чтобы из могли приобрести заражённые. Также французам следует отказаться от рукопожатий и не отправлять детей на занятия в школы, расположенные недалеко от мест обнаружения заболевших.
Как писал NEWS.ru, вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 28 февраля, во всём мире заболели 83 376 человек — большая часть в Китае, умерли 2858 человек, вылечились 36 551.
Всемирная организация здравоохранения повысила риск распространения коронавируса во всём мире на «очень высокий». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.
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