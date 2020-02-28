https://static.news.ru/photo/f4d4f04a-5a64-11ea-adfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: KH/www.imago-images.de/Global Look Press

Эпидемия коронавируса во Франции вышла на новый этап, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран. По его словам, в течение 28 февраля было зафиксировано 19 новых случаем заражения.

Таким образом число пациентов возросло до 57, передаёт AFP. Новых смертей зарегистрировано не было.

Руководитель ведомства пообещал предпринимать усилия для замедления распространения болезни и призвал жителей страны не скупать медицинские маски, чтобы из могли приобрести заражённые. Также французам следует отказаться от рукопожатий и не отправлять детей на занятия в школы, расположенные недалеко от мест обнаружения заболевших.

Как писал NEWS.ru, вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 28 февраля, во всём мире заболели 83 376 человек — большая часть в Китае, умерли 2858 человек, вылечились 36 551.

Всемирная организация здравоохранения повысила риск распространения коронавируса во всём мире на «очень высокий». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.