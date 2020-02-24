https://static.news.ru/photo/55609b40-570d-11ea-9bc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество туристов, посещающих Францию, уменьшилось на 30–40%. Об этом заявил глава французского Минфина Брюно Ле Мэр в Эр-Рияде, где проходит встреча министров финансов G20.

По словам Ле Мэра, такое сокращение туристического потока — серьёзный удар по французской экономике, пишет телеканал CNBC.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Парижа заблокировали полицейский участок в 13-м округе французской столицы. Причиной стало плохое самочувствие китайского туриста, который приходил написать заявление о краже. На место ЧП были вызваны врачи, которые должны определить, заражён ли гражданин КНР коронавирусом, писал NEWS.ru.

По состоянию на утро 24 февраля жертвами коронавируса стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели. Кроме того, китайские врачи зарегистрировали 195 случаев рецидива.