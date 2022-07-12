Число пострадавших в Новой Каховке возросло до 80

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Здание, разрушенное в результате обстрела ВСУ. Каховка

Число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по городу Новая Каховка в Херсонской области возросло до 80, рассказал ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Среди них есть дети и военнослужащие.

Идет разбор завалов. Сейчас около 80 пострадавших <...>, и дети, и взрослые, военнослужащих немножко — кто находился поблизости, — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что наверняка известно пока только о гибели пяти человек. Еще семеро считаются пропавшими без вести.

Удар по городу с применением РСЗО HIMARS производства США был нанесен 11 июля. Ранее глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил о семи погибших и 70 пострадавших. Он заверил, что семьям жертв обстрела и раненым будут выплачены компенсации.

Глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев считает, что удар был нанесен по личному приказу президента Украины Владимира Зеленского. Военный обозреватель Виктор Баранец, в свою очередь, предположил, что это было сделано по решению командующего группировкой ВСУ, которого консультируют американцы. По словам эксперта, представители США еще не доверяют украинцам управлять установками HIMARS «и все время находятся рядом».