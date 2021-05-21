Чешское посольство в России 25 мая возобновит выдачу виз

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сотрудники посольства Чехии в России 25 мая возобновят возобновят выдачу долгосрочных виз и регистрацию на долговременное и постоянное пребывание в республике. Данная информация была обнародована на официальном портале дипломатического представительства.

Сообщение от консульского отдела в Москве содержит в себе сведения, согласно которым регистрация будет возобновлена в 10:00 по местному времени. Подчёркивается, что речь идёт не о всех типах виз. В посольстве снова начнут выдавать только те визы, которые могут быть приняты на основании действующих в Чехии санитарных мер.

В диппредставительстве станут обрабатывать исключительно заявления, поданные в соответствии с нормами консульства. Граждан предупредили, что корректность электронного адреса получателя необходимо проверять. Письмо отправляется один раз. Далее следует ответ консульства.

Российско-чешские отношения ухудшились после того, как Прага обвинила Москву в причастности к взрыву боеприпасов, которые хранились на складах во Врбетице в 2014-м. Якобы взрыв устроили два россиянина Руслан Боширов и Александр Петров, которых чешские власти называют агентами спецслужб. Они попали на камеры видеонаблюдения, но подтверждения этому чешская сторона не предоставила. 17 апреля из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. Москва ответила зеркально и выслала 20 сотрудников посольства Чехии.

20 апреля сообщалось, что консульский отдел посольства Чехии в Москве закрыт. В конце месяца глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба провёл переговоры со своим чешским коллегой Якубом Кулганеком и пригласил для работы в киевское посольство дипломатов, высланных из России.