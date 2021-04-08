Черногория продлила безвизовый период для россиян

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Власти Черногории продлили период, в течение которого россияне могут оставаться в стране без визы до 90 дней, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Правительство Черногории в марте 2021 года приняло очередное решение о временном освобождении граждан Российской Федерации от получения виз, — говорится на сайте МИД.

Новые правила действуют с 1 апреля до 31 октября. В этот период россияне смогут ездить в страну на 90 дней с загранпаспортом без визы. Однако в ведомстве напомнили о необходимости получать соответствующие документы при поездке в страну для работы или учёбы.

Кроме того, порядок въезда в Черногорию может измениться из-за пандемии коронавируса.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что российские туристы смогут посетить Европу не раньше осени, а возможно, и вовсе ближе к началу 2022 года. Европейские маршруты вряд ли откроются из-за ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса. Отчасти открытие этого направления для туризма привязано к вакцинации, писал NEWS.ru.