Чернобыльская атомная электростанция разорвала связи с Москвой Чернобыльская атомная электростанция перешла в Парижский центр ВАО АЭС из Московского

Фото: Andreas Stein/dpa/Global Look Press

Чернобыльская атомная электростанция

Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС) совершила переход из Московского регионального центра в Парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС), сообщили в пресс-службе предприятия. Уточняется, что сотрудники ЧАЭС 6 июля получили подтверждение об официальном переходе под крыло ВАО АЭС. Напомним, что с тех пор, как электростанция была основана в 1989 году, Чернобыльская станция была аффилирована с Московским региональным центром.

Шестого июля «Чернобыльская АЭС» получила подтверждение об официальном переходе в Парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций. До этого — с момента основания организации в 1989 году — ЧАЭС была аффилирована в Московский региональный центр, — сказано в заявлении ЧАЭС.

9 апреля МАГАТЭ сообщило, что Украина проинформировала агентство о постепенном восстановлении контроля за ядерной и радиационной безопасностью на ЧАЭС. Тем не менее в агентстве заявили, что на объекте по-прежнему не хватало света персоналу для проведения ремонта, который был остановлен в конце февраля.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о том, что представители России в ходе встречи в Калининграде подтвердили информацию о том, что российские силы покинули Чернобыльскую АЭС на Украине.