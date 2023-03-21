Украинская разведка назвала «черной магией» работу российской ПВО The Economist: украинская разведка сравнила работу российских ПВО против БПЛА с черной магией

Фото: Министерство обороны РФ

Работа российских систем ПВО против беспилотных летательных аппаратов похожа на черную магию, пишет британское издание The Economist со ссылкой на источники в оборонной промышленности Украины. По их словам, даже при наличии «значительных и высокотехнологических мощностей», которые ВСУ должны получить в ближайшее время, им будет сложно бороться с Россией.

Русские очень хороши в том, что они делают. Они занимаются черной магией в электромагнитной обороне. Они могут глушить частоты, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, просто чтобы они падали с неба, — говорится в публикации.

Собеседники издания также отметили, что украинская программа ударных беспилотников пока все еще далека от достижения объемов производства, которые позволили бы конкурировать с российской ударной мощью дальнего действия. Одной из проблем является доступ к боеприпасам воздушного базирования, поскольку США

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников в Джанкое. По имеющимся данным, пострадал один человек, несколько зданий. В числе которых частные жилые дома, получил повреждения. В городе был введен режим ЧС. В СКР заявили, что все сбитые беспилотники были нацелены на гражданские объекты.