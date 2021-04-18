Чехия рассекретит документы о причастности РФ к взрыву во Врбетице

https://static.news.ru/photo/6f53f91a-a037-11eb-964f-96000091f725_660.jpg Андрей Бабиш Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Чехия собирается рассекретить документы, которые свидетельствуют о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Ранее он заявил, что чешские власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого было объявлено о высылке 18 российских дипломатов. Они должны покинуть Чехию в течение 48 часов. Местные правоохранительные органы уже объявили в розыск Руслана Боширова и Александра Петрова, известных по скандальному делу о предполагаемом отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля, осуждённого за государственную измену.

Позднее Бабиш сообщил, что у чешского правительства есть отчёт местных спецслужб, подтверждающий причастность Москвы к случившемуся.

Правительство документ рассмотрит. Власти это рассекретят, и общественность сможет узнать все подробности, — цитирует политика ТАСС.

Как передавал NEWS.ru, лица, устроившие в 2014 году взрыв во Врбетице на территории Чехии, ставили перед собой задачу предотвратить поставку боеприпасов на Украину. Об этом в воскресенье, 18 апреля, в разговоре с журналистами сообщил источник в чешских спецслужбах.