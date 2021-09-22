Чехия обратилась к РФ за юридической помощью по делу о взрывах во Врбетице

Чешский надзирающий прокурор Мартин Малуш заявил, что России была направлена просьба о правовой поддержке в расследовании дела о взрывах во Врбетице. По его словам, такие же просьбы получили и несколько других европейских стран, сообщает РИА Новости.

Сейчас мы постепенно получаем и анализируем те результаты правовой поддержки, которые мы уже получили, и ожидаем следующие. Естественно, просьба о правовой поддержке была направлена и в Россию, — отметил Малуш.

Он добавил, что ведущие расследование следователи и прокуроры проверяют версию об участии в организации взрывов сотрудников российской спецслужбы.

Мы продолжаем работать с проверкой версии достаточно обоснованного подозрения, что взрывы были инициированы устройством-приманкой, размещенным на складах лицами, работающими в интересах российской военной разведки, — уточнил прокурор.

По его словам, следователи составляют карту перемещений и контактов подозреваемых лиц до и после взрывов, выясняются мотивы преступлений.

На данный момент краевая прокуратура Брно не в состоянии оценить, как долго будет продолжаться расследование этого уголовного дела и каким образом оно будет завершено, — подчеркнул Малуш.

При этом сетевое издание из Праги Deník N со ссылкой на высокопоставленный источник сообщило, что Россия отказала следствию в юридической помощи по этому делу.

Ранее стало известно, что чешский генеральный прокурор Павел Земан ушёл в отставку. Решение об увольнении главы надзорного ведомства связано с его разногласиями с главой Минюста Марией Бенешовой, в том числе по делу о взрывах на военных складах во Врбетице, в которых власти страны обвиняют российские спецслужбы. Относительно взрывов Земан, в частности, говорил, что данное происшествие не было терактом.