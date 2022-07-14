«Цены будут расти»: в Shell предупредили о тяжелой зиме в Европе Глава Shell Бен ван Берден заявил, что Европе грозит тяжелая зима из-за высоких цен на энергию

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Европе грозит по-настоящему тяжелая зима из-за высоких цен на энергию, заявил глава международной нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден, сообщат Bloomberg. За последний год цены на газ в Европе выросли более чем на 400%, отметили в агентстве.

Цены будут расти, и в худшем случае нам придется ввести нормирование потребления газа, — заявил ван дер Берден.

Отмечается, что сейчас европейские правительства и промышленность оказались в сложном положении, поскольку поставки газа по важнейшему газопроводу «Северный поток» остановились из-за ремонтных работ и пока неясно, когда они возобновятся. По мнению ван Бердена, сейчас невозможно сказать, приведет ли это к полному прекращению поставок.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз перейдет на более тесное сотрудничество со странами Африки для урегулирования вопросов о поставках газа в Европу. Речь в большей степени идет о сжиженном газе.

Ранее Израиль, Египет и Евросоюз подписали меморандум об экспорте природного газа из еврейского государства через Арабскую Республику в Европу. Документ будет действителен в течение трех лет с автоматической пролонгацией на два года.