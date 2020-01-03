https://static.news.ru/photo/d231811c-2e3f-11ea-8a9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Центральная избирательная комиссия Латвии не поддержала инициативу партии «Новое согласие» о сборе подписей за проведение референдума о внедрении в школах обучения не только на государственном, но и на других языках, в том числе русском. Законопроект о плебисците признан недостаточно проработанным.

Такое заключение выдали Министерство юстиции, Министерство образования и науки, а также бюро омбудсмена.

Министерство юстиции указало на то, что законопроект оформлен юридически некорректно, то есть не годится по форме. Но формальные требования — <...> не главный аргумент, почему законопроект о сборе подписей [за проведение референдума] не был зарегистрирован. Он также не отвечает и по содержанию, — цитирует ТАСС главу Центризбиркома Кристине Берзиню.

В партии «Новое согласие» решение Центральной избирательной комиссии назвали несправедливым и заявили, что оспорят его в Верховном суде.

Постепенный перевод всех латвийских школ на национальный язык должен завершиться к 1 сентября 2021 года. Реформа вызвала волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.

Ранее, как писал NEWS.ru, о праве русскоязычных детей получать образование на родном языке заявило посольство России в Риге. В дипмиссии отметили, что судебная система Латвии очень избирательно трактует международное право в вопросах национальных меньшинств.