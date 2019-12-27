Экс-глава Службы безопасности Украины Василий Грицак уволен с военной службы.
Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский 27 декабря. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.
Уволить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас Службы безопасности Украины, — говорится в указе.
Связано это с проведением «организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Шевченковский районный суд Киева своим решением обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело в отношении властей страны из-за закона по продаже земель сельхозназначения.
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