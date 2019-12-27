https://static.news.ru/photo/f0df2e0a-28d8-11ea-b87a-fa163e074e61_660.jpg Василий Грицак Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-глава Службы безопасности Украины Василий Грицак уволен с военной службы.

Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский 27 декабря. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Уволить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас Службы безопасности Украины, — говорится в указе.

Связано это с проведением «организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», передаёт РИА Новости. С поста главы СБУ Грицак был уволен в августе 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Шевченковский районный суд Киева своим решением обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело в отношении властей страны из-за закона по продаже земель сельхозназначения.