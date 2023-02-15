Bussines Insider: Европа переусердствовала с накоплением газа Страны Европы накопили слишком много природного газа по высоким ценам

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Резервуары для хранения газа заполняются быстрее, чем ожидалось. Рабочие на газохранилище Bierwang

Европейские страны накопили слишком много природного газа по высоким ценам, передает Bussines Insider. По сведениям портала, это позволило Европе избежать энергетического кризиса, однако из-за этого рыночная стоимость газа таким образом обесценивается. Любые продажи «лишнего» газа на спотовом рынке будут идти в убыток.

Они попытаются сохранить этот газ в хранилищах до тех пор, пока цены потенциально не вырастут следующей зимой или в будущем, — считает аналитик Стефан Ульрих.

Энергоэксперт Игорь Юшков ранее рассказал, что Китай может нарушить планы Евросоюза по накоплению газа в хранилищах для следующего отопительного сезона, если возвратится к нормальным темпам экономического роста и нарастит объемы потребления энергии. По его словам, пока снятие ковидных ограничений не привело к быстрому восстановлению экономики КНР, но все может измениться во втором полугодии 2023 года.

Эксперт подчеркнул, что китайский спрос на СПГ будет оказывать основное влияние на ситуацию на газовом рынке в текущем году.