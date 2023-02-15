Европейские страны накопили слишком много природного газа по высоким ценам, передает Bussines Insider. По сведениям портала, это позволило Европе избежать энергетического кризиса, однако из-за этого рыночная стоимость газа таким образом обесценивается. Любые продажи «лишнего» газа на спотовом рынке будут идти в убыток.
Они попытаются сохранить этот газ в хранилищах до тех пор, пока цены потенциально не вырастут следующей зимой или в будущем, — считает аналитик Стефан Ульрих.
Энергоэксперт Игорь Юшков ранее рассказал, что Китай может нарушить планы Евросоюза по накоплению газа в хранилищах для следующего отопительного сезона, если возвратится к нормальным темпам экономического роста и нарастит объемы потребления энергии. По его словам, пока снятие ковидных ограничений не привело к быстрому восстановлению экономики КНР, но все может измениться во втором полугодии 2023 года.
Эксперт подчеркнул, что китайский спрос на СПГ будет оказывать основное влияние на ситуацию на газовом рынке в текущем году.