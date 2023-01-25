Энергоэксперт: Китай может сорвать планы ЕС по накоплению газа в хранилищах Энергоэксперт Юшков: Китай может сорвать планы ЕС по накоплению газа в хранилищах

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Китай может нарушить планы Евросоюза по накоплению газа в хранилищах для следующего отопительного сезона, если возвратится к нормальным темпам экономического роста и нарастит объемы потребления энергии, рассказал ФБА «Экономика сегодня» энергоэксперт Игорь Юшков. По его словам, пока снятие ковидных ограничений не привело к быстрому восстановлению экономики КНР, но все может измениться во втором полугодии 2023 года. Эксперт подчеркнул, что китайский спрос на СПГ будет оказывать основное влияние на ситуацию на газовом рынке в текущем году.

В случае, если Поднебесная возвратится к нормальным темпам экономического роста, то там увеличатся объемы потребления энергии, значительно сократившиеся в 2022 году <...> Китайский спрос является одним из основных факторов, от которых будет зависеть развитие ситуации на газовом рынке в 2023 году. В этот вопрос упирается стоимость сырья на различных рынках, — пояснил Юшков.

Энергоэксперт пояснил, что теплая погода в Европе и Азии ослабила дефицит газа на мировом рынке, а развитая ветрогенерация позволила европейцам компенсировать недостаток энергетики и сохранить запасы СПГ в хранилищах на уровне 78%. Европейские энергокомпании из-за этого сохраняют оптимизм и продолжат закупки сырья для следующей зимы, но Китай может помешать этим планам, резко увеличив спрос на газ..

Китай в 2022 году увеличил закупки дешевого российского трубопроводного газа и минимизировал импорт дорогого СПГ. В 2023 году ситуация изменится: Пекину придется больше покупать как трубопроводного газа, так и СПГ, в результате чего китайцы могут скупить на глобальном рынке все излишки сжиженного газа и усугубить дефицит данного вида топлива, который никуда не делся, — отметил Юшков.

По словам эксперта, рынок СПГ представляет собой систему переливающихся сосудов, поэтому если в Азии произойдет резкий скачок спроса на газ, цены на него взлетят и в Европе, что только усугубит дефицит этого энергоресурса.

Ранее Юшков рассказал, что в 2023 году Китай может начать перетягивать на себя большие объемы поставок газа, если он сможет окончательно восстановиться от последствий пандемии коронавируса. В таком случае Европе придется либо покупать газ по более высокой цене, либо сокращать его потребление.