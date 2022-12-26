Энергоэксперт предсказал Европе трудности с энергетикой из-за Китая Энергоэксперт Юшков: восстановление Китая от COVID-19 создаст трудности для Европы

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Ситуация на энергетических рынках в 2023 году может принести Европе дополнительные трудности из-за восстановления активности Азии, рассказал ФБА «Экономика сегодня» энергоэксперт Игорь Юшков. По его словам, Китай может начать перетягивать на себя большие объемы поставок газа, если он сможет окончательно восстановиться от последствий пандемии коронавируса. Специалист уточнил, что в таком случае Европе придется либо покупать газ по более высокой цене, либо сокращать его потребление.

Если Китай в 2023 году нормализует обстановку с ковидом и начнет развиваться прежними темпами, тогда он начнет оттягивать на себя существенные объемы СПГ, и ЕС придется либо вовлекаться в гонку за сжиженный газ по еще более высокой цене, либо сокращать потребление, — заключил Юшков.

Энергоэксперт пояснил, что из-за COVID-19 в Китае даже в 2022 году могли закрываться на карантин целые провинции, из-за чего развитие экономики постоянно пробуксовывало. Это влияло на темпы роста энергопотребления, поэтому КНР не представляла для Европы больших проблем. Если в 2023 году Пекину удастся полностью стабилизировать ситуацию с коронавирусом и нарастить электропотребление, то цены на СПГ могут вырасти, что в итоге усугубит энергокризис в европейских странах.

Ранее Bloomberg сообщал, что в Китае за день коронавирусом заразились более 37 млн человек. Вспышка стала крупнейшей в мире. За первые 20 дней декабря вирусом в стране заразились 248 миллионов китайцев, это почти пятая часть населения страны.