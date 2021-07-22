Бургомистр Антверпена предложил поделиться территорией с Нидерландами

Бургомистр бельгийского Антверпена Барт Де Вевер в национальный праздник страны заявил о мечте отделить от королевства Фландрию. В беседе с телеканалом ZED TV он предложил присоединить к соседней стране северный регион, где официальным языком является нидерландский.

Я никогда не отказывался от своей мечты о том, чтобы все, кто говорит на нидерландском языке, однажды встретили новый день в едином доме — Нидерландах, Северных и Южных, — отметил Де Вевер.

Под Южными Нидерландами он имел в виду бельгийскую Фландрию, граничащую с соседним государством. Де Вевер добавил, что хотел бы умереть южным голландцем, это большее счастье, чем умереть бельгийцем.

Бургомистр подчеркнул, что фламандское население Бельгии пока ещё «не готово к такому воссоединению», но, «возможно, оно произойдёт послезавтра».

Ранее стало известно, что Бельгия ввела в действие в тестовом режиме европейские COVID-сертификаты, которые позволяют жителям Евросоюза путешествовать внутри объединения государств без карантина и тестов. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.