Бундестаг не стал голосовать по остановке «Северного потока — 2»

Бундестаг Германии большинством голосов отказался от голосования по существу по выдвинутому партией «Зелёные» предложению остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».
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Кто воздержался? Никто. Таким образом решено о передаче, — заявила вице-президент бундестага Петра Пау в ходе сессии.
По её словам, таким образом бундестаг не голосует по существу по этому предложению.
Фракция «Зелёные» внесла в бундестаг предложение остановить «Северный поток — 2», однако не привела ни обоснований для этого, не указала стоимость издержек, которые Берлин должен будет заплатить в таком случае коммерческим партнёрам по проекту.
Ранее NEWS.ru писал о том, что газопровод «Северный поток — 2» завершён на 97% и является крупным проектом инфраструктуры для Мекленбурга — Передней Померании. Об этом заявила премьер-министр региона Мануэла Шлезвиг.
Отгрузка первых труб на заводе OMK 22 сентября 2016 г.
ОМК
Исследования для определении оптимального маршрута газопровода «Северный поток - 2» 19 февраля 2016 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Трубы на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия 27 сентября 2016 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Производство труб на заводе Europipe в Мюльхайме 16 января 2017 г.
Nord Stream 2
Логистический центр в Котке 16 марта 2017 г.
Nord Stream 2
Исследование морского дна с судна Stril Explorer 12 апреля 2017 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Аппарат с дистанционным управлением для обнаружения боеприпасов на морском дне 12 апреля 2017 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Перевозка труб в порт Мукран железнодорожным транспортом 26 апреля 2017 г.
Nord Stream 2
Доставка труб в Мукран 24 мая 2017 г.
Wolfram Scheible/Nord Stream 2
Изготовление проволочных каркасов для усиления бетонного покрытия на заводе Wasco в Котке, Финляндия 8 июня 2017 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Погрузка труб в порту Мукран в Германии 26 октября 2017 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Специалист осматривает металлический предмет в ходе работ по очистке трассы газопровода от боеприпасов 30 ноября 2017 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Микротоннели в зоне берегового пересечения в Любмине, Германия 31 июля 2018 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Сварка труб перед протягиванием через микротоннели в зоне берегового пересечения в Германии 31 июля 2018 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Началась укладка газопровода «Северный поток 2» в Финляндии 5 сентября 2018 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Сварка труб на борту судна Solitaire 15 октября 2018 г.
Thomas Eugster/Nord Stream 2
Cудно Solitaire ведет укладку газопровода в Финском заливе 15 октября 2018 г.
Thomas Eugster/Nord Stream 2
Погрузка гравия на камнеукладчик FPV Bravenes в Инкоо, Финляндия 15 октября 2018 г
Thomas Eugster/Nord Stream 2
Судно Solitaire укладывает газопровод в Финском заливе 15 октября 2018 г.
Thomas Eugster/Nord Stream 2
Сварщики за работой на борту судна Castoro Dieci (C10) в Грайфсвальдском заливе в Германии 21 ноября 2018 г.
Paul Langrock/Nord Stream 2
Трубоукладочное судно Audacia ведет работы в территориальных водах Германии 21 ноября 2018 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Специалисты производят очистку труб на борту судна Castoro Dieci 21 ноября 2018 г.
Paul Langrock/Nord Stream 2
Наблюдение за процессом сварки из центра управления на борту Castoro Dieci (C10) в Грайфсвальдском заливе в Германии 21 ноября 2018 г.
Paul Langrock/Nord Stream 2
Строительные работы на участке берегового пересечения в Любмине, Германия 30 ноября 2018 г.
Walter Graupner/Nord Stream 2
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit недалеко от моста Большой Бельт в Дании 18 декабря 2018 г.
Wolfram Scheible/Nord Stream 2
Береговой участок протяженностью 3,8 км соединяет морскую часть газопровода с береговыми объектами в Кингисеппском районе Ленинградской области 20 декабря 2018 г.
Nord Stream 2 AG/Agiteco
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах 26 февраля 2019 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах 26 февраля 2019 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Установка криволинейных участков газопровода на строительной площадке в Любмине 5 апреля 2019 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Коффердам на российском береговом участке 1 июня 2019 г.
Nord Stream 2
Надводная сварка захлёстного стыка 12 августа 2019 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Строительные работы на площадке приёма ДОУ в Любмине 13 августа 2019 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
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Nord Stream 2
Трубы в порту Мукран 8 августа 2020 г.
imago-images.de/Global Look Press
Cудно "Академик Черский" в порту Мукран 11 сентября 2020 г.
Jens Büttner/dpa-Zentralbild/Global Look Press
Судно снабжения Иван Сидоренко прибыло в логистический хаб Северного потока - 2
energybase.ru
Судно "Академик Черский" в порту Мукран 8 сентября 2020 г
Jens Büttner/dpa-Zentralbild/Global Look Press
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