Бросок Макрона мячом в голову подростку попал на видео

Французский президент Эммануэль Макрон встретился с молодёжью в замке Шамбор 22 июля, решил сыграть с ними в футбол и во время этого случайно угодил в голову мячом одному из игроков.
Несмотря на это, матч продолжился, однако инцидент заснял пользователь социальной сети Twitter.
Quartiers d'Ã©tÃ© 2020. Emmanuel Macron rencontre des jeunes au ChÃ¢teau de Chambord.— Gilles Gallinaro (@GallinaroG)
#babyfoot pic.twitter.com/f6kVGIXVtx July 22, 2020
В Шамбор президент Франции приехал для участия в молодёжной программе, рассчитанной на тех, кто не имеет возможности где-нибудь отдохнуть.
Как писал NEWS.ru, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рассказал, что часто проводит встречи с предпринимателями, активистами, молодёжью и врачебным сообществом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен