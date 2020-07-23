Бросок Макрона мячом в голову подростку попал на видео

https://static.news.ru/photo/069178ea-cd1e-11ea-9265-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/emmanuelmacron

Французский президент Эммануэль Макрон встретился с молодёжью в замке Шамбор 22 июля, решил сыграть с ними в футбол и во время этого случайно угодил в голову мячом одному из игроков.

Несмотря на это, матч продолжился, однако инцидент заснял пользователь социальной сети Twitter.

Quartiers d'Ã©tÃ© 2020. Emmanuel Macron rencontre des jeunes au ChÃ¢teau de Chambord. #babyfoot pic.twitter.com/f6kVGIXVtx — Gilles Gallinaro (@GallinaroG) July 22, 2020

В Шамбор президент Франции приехал для участия в молодёжной программе, рассчитанной на тех, кто не имеет возможности где-нибудь отдохнуть.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рассказал, что часто проводит встречи с предпринимателями, активистами, молодёжью и врачебным сообществом.