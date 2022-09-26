Бросивший жену ради украинской беженки британец объявил о расставании Daily Mail: бросивший жену ради украинской беженки британец объявил о расставании

Фото: Sofiia Karkadym / Соцсети

Житель Великобритании Тони Гарнетт, который бросил жену и двоих детей ради беженки с Украины, заявил о расставании с 22-летней Софией Каркадым, пишет Daily Mail. Гарнетт рассказал журналистам, что украинка не способна сдерживать эмоции, а также отметил её пристрастие к алкоголю. Отмечается, что 30-летний мужчина до этого прожил 10 лет с бывшей женой.

Она стала злой. В субботу вечером, когда мы отмечали мое 30-летие, она взяла нож и несколько раз ударила по стене. Я действительно испугался, и у меня не было выбора, кроме как вызвать полицию. Я не рад этому, но я всерьез опасался за свою безопасность, — заявил Гарнетт.

Пара познакомилась, когда семья британца приютила у себя беженку с Украины. Вскоре после этого мужчина объявил о разводе с экс-супругой.

Ранее Гарнетт рассказал, что разорился из-за преследования со стороны британских СМИ. По его словам, он руководил охранной фирмой, но потерял контракты с Национальной службой здравоохранения Великобритании после того, как журналисты стали появляться на рабочем месте, чтобы разузнать подробности его личной жизни, беспокоя таким образом представителей ведомства. Он добавил, что представители местных таблоидов пытались получить его личный номер телефона у его сотрудников в заведениях общепита.