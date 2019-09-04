Правительство Великобритании выделит два миллиарда фунтов стерлингов на Brexit сверх предусмотренных ранее средств.
Об этом заявил глава казначейства королевства Саджид Джавид на заседании парламента, стенограмма его выступления размещена на
Дополнительные средства пойдут на поддержание численного состава госслужащих на границе, улучшение транспортной инфраструктуры и поддержку бизнеса.
Британские парламентарии ранее заявляли о планах по отсрочке Brexit до заключения сделки с ЕС. Как передавал News.ru, премьер-министр королевства Борис Джонсон призвал депутатов не откладывать выход из состава Евросоюза.