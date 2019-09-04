https://static.news.ru/photo/aaeb4dfa-cf2f-11e9-9a7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: 韩岩/Xinhua/Global Look Press

Правительство Великобритании выделит два миллиарда фунтов стерлингов на Brexit сверх предусмотренных ранее средств.

Об этом заявил глава казначейства королевства Саджид Джавид на заседании парламента, стенограмма его выступления размещена на сайте британского правительства. В первые дни пребывания в должности канцлер объявил о выделении 2,1 млрд фунтов на проведение процедуры Brexit без сделки с Евросоюзом. Представляя парламенту план бюджета Великобритании 4 сентября, Джавид пообещал выделить ещё два миллиарда до конца 2019 года.

Дополнительные средства пойдут на поддержание численного состава госслужащих на границе, улучшение транспортной инфраструктуры и поддержку бизнеса.

Британские парламентарии ранее заявляли о планах по отсрочке Brexit до заключения сделки с ЕС. Как передавал News.ru, премьер-министр королевства Борис Джонсон призвал депутатов не откладывать выход из состава Евросоюза.