Британский врач назвала три «убийцы» холестерина

Наравне с продуктами, повышающими уровень холестерина в крови, существуют продукты, позволяющие привести данный показатель в норму и, соответственно, ликвидировать риск болезней сердца и сосудов. О том, что нужно есть, чтобы стать здоровым, рассказала британский врач Дебора Ли. Её слова приводит Express.
По словам медика, высокий уровень холестерина чаще всего бывает
Среди продуктов, негативно влияющих на уровень холестерина, Дебора Ли назвала жирное мясо, колбасу, выпечку, сыры и десерты. При этом медик не заставляет людей отказываться от них, а лишь рекомендует ограничить объём употребления.
Специалист рекомендовала заменить насыщенные жиры ненасыщенными, включить в свой рацион орехи, оливковое и кунжутное масло, красную рыбу, бобовые и мясо птицы.
Ещё один продукт, позволяющий эффективно бороться с холестерином — клетчатка. Она поступает в организм с такими продуктами, как чёрный хлеб, коричневый рис и неочищенные макаронные изделия.
Кроме того, для снижения уровня холестерина врач рекомендовала употреблять продукты, обогащённые станолами и стеринами — молоко, йогурты и спреды. От 1,2 до 2,4 грамма этих веществ в день позволяют снизить уровень холестерина на 10%.
Однако помимо определённых продуктов, для борьбы с холестерином Дебора Ли посоветовала принимать необходимые в этом случае лекарства.
Ранее сообщалось, что для снижения уровня холестерина необязательно уменьшать употребление продуктов животного происхождения. Главное, чтобы рацион человека был сбалансирован.