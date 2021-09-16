Британский врач назвала три «убийцы» холестерина

Наравне с продуктами, повышающими уровень холестерина в крови, существуют продукты, позволяющие привести данный показатель в норму и, соответственно, ликвидировать риск болезней сердца и сосудов. О том, что нужно есть, чтобы стать здоровым, рассказала британский врач Дебора Ли. Её слова приводит Express.

По словам медика, высокий уровень холестерина чаще всего бывает связан с особенностями питания человека, однако иногда его причинами могут стать болезни почек, гипотериоз, ожирение, нервная анорексия, курение или употребление большого количества алкоголя и большое количество соли в пище.

Среди продуктов, негативно влияющих на уровень холестерина, Дебора Ли назвала жирное мясо, колбасу, выпечку, сыры и десерты. При этом медик не заставляет людей отказываться от них, а лишь рекомендует ограничить объём употребления.

Специалист рекомендовала заменить насыщенные жиры ненасыщенными, включить в свой рацион орехи, оливковое и кунжутное масло, красную рыбу, бобовые и мясо птицы.

Ещё один продукт, позволяющий эффективно бороться с холестерином — клетчатка. Она поступает в организм с такими продуктами, как чёрный хлеб, коричневый рис и неочищенные макаронные изделия.

Кроме того, для снижения уровня холестерина врач рекомендовала употреблять продукты, обогащённые станолами и стеринами — молоко, йогурты и спреды. От 1,2 до 2,4 грамма этих веществ в день позволяют снизить уровень холестерина на 10%.

Однако помимо определённых продуктов, для борьбы с холестерином Дебора Ли посоветовала принимать необходимые в этом случае лекарства.

Ранее сообщалось, что для снижения уровня холестерина необязательно уменьшать употребление продуктов животного происхождения. Главное, чтобы рацион человека был сбалансирован.