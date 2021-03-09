Британский телеведущий уволился после критики Меган Маркл

https://static.news.ru/photo/2438fd72-8179-11eb-8c4a-96000091f725_660.jpg Пирс Морган Фото: Terry Harris/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Скандальный британский телеведущий Пирс Морган уволился после критики принца Гарри и Меган Маркл за их интервью Опре Уинфри.

В эфире программы Good Morning Britain Морган раскритиковал супругов за их заявления о расизме и давлении со стороны королевской семьи. По его мнению, они «предали королеву».

После выхода программы в эфир на неё поступило более 40 тысяч жалоб.

По данным ITV News, телеведущий принял решение после того, как стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom начал расследование на предмет оскорблений и нанесения обид, сделанных в выпуске.

Как писал NEWS.ru, Меган Маркл во время беседы с американской журналисткой Уинфри намекнула на расистские взгляды в королевской семье Лондона. По её словам, часть представителей династии на фоне первой беременности герцогини Сассекской беспокоились по поводу цвета кожи малыша.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался комментировать это интервью, подчеркнув, что восхищается королевой Елизаветой II. Политик отметил, что давно не даёт комментариев по вопросам, касающимся королевской семьи, и намерен придерживаться этого правила и дальше. В самом Букингемском дворце выразили сожаление, что последние несколько лет были непростыми были для Гарри и Меган.

При этом, по мнению почти половины опрошенных британцев, принц Гарри и его супруга Меган Маркл совершили неподобающий поступок, согласившись дать интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри.