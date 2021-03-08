Почти 50% опрошенных британцев осудили интервью Маркл и принца Гарри

https://static.news.ru/photo/d8758d50-80ac-11eb-a478-96000091f725_660.jpg Принц Гарри, Меган Маркл и Опра Уинфри Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около половины опрошенных британцев считают, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл совершили неподобающий поступок, согласившись дать интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри. В исследовании приняли участие почти 2,1 тысячи человек. Из них 47% сочли визит семейной пары к звезде неуместным. Противоположного мнения придерживаются 21% респондентов. Ещё 31% собеседников не смогли дать конкретный ответ.

Кроме того, 29% граждан заявили о том, что, ознакомившись с содержанием беседы, сильно (12%) или заметно (17%) симпатизируют Гарри и Меган. 56% отметили, что не почувствовали к чете особой или вообще какой-либо симпатии. При этом 39% признались, что в той или иной степени сопереживают британской королевской семье из-за разрыва между Гарри и его родными. 45% не симпатизируют монаршей фамилии в связи со сложившейся ситуацией, передаёт портал YouGov.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался говорить об интервью герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри американской журналистке Опре Уинфри. Он подчеркнул, что восхищается королевой Елизаветой II. Политик отметил, что давно не даёт комментариев по вопросам, касающимся королевской семьи, и намерен придерживаться этого правила и дальше. Интервью показывал американский телеканал CBS.

Меган Маркл во время беседы с Уинфри намекнула на расистские взгляды в королевской семье Лондона. По её словам, часть представителей династии на фоне первой беременности герцогини Сассекской беспокоились по поводу цвета кожи малыша. Она отметила, что подобные вопросы повергли её в шок. Кроме того, в столице государства ей обещали, что ребёнок не получит личную охрану, так как «не хотели, чтобы он становился принцем, и планировали нарушить протокол», писал NEWS.ru.

Женщина добавила, что после рождения Арчи «при дворе» обсуждали, «насколько тёмным окажется» цвет его кожи. При этом экс-герцогиня Сассекская не ответила на вопрос о том, кто именно из членов королевской семьи инициировал подобные разговоры, чтобы не «нанести слишком большой урон семье».