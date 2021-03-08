Джонсон объяснил, почему не может прокомментировать интервью Гарри и Меган

https://static.news.ru/photo/3e0ea6ce-8030-11eb-a2cb-96000091f725_660.jpg Борис Джонсон Фото: Stephen Chung/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался говорить об интервью герцогини Саксесской Меган Маркл и принца Гарри американской журналистке Опре Уинфри. Он подчеркнул, что восхищается королевой Елизаветой II.

Я всегда испытывал глубокое восхищение по отношению к королеве и той объединяющей роли, которую она играет в нашей стране и в Содружестве, — сказал он в ходе пресс-конференции.

Политик отметил, что давно не даёт комментариев по вопросам, касающимся королевской семьи и намерен придерживаться этого правила и дальше, передаёт РИА Новости.

А что касается других вопросов, связанных с королевской семьёй, я уже давно не комментирую дела королевской семьи и не намереваюсь отходить от своего правила и сегодня, — добавил он.

Меган Маркл во время беседы с американской телеведущей Уинфри намекнула на расистские взгляды в королевской семье Лондона. По её словам, часть представителей династии на фоне первой беременности герцогини Сассекской беспокоились по поводу цвета кожи малыша.

Она отметила, что подобные вопросы повергли её в шок. Кроме того, в столице государства ей обещали, что ребёнок не получит личную охрану, так как «не хотели, чтобы он становился принцем, и планировали нарушить протокол». Женщина добавила, что после рождения Арчи «при дворе» обсуждали, «насколько тёмным окажется» цвет его кожи. При этом экс-герцогиня Сассекская не ответила на вопрос о том, кто именно из членов королевской семьи инициировал подобные разговоры, чтобы не «нанести слишком большой урон семье», писал NEWS.ru.