Меган Маркл намекнула на расизм в королевской семье Британии

https://static.news.ru/photo/5bf1baaa-8012-11eb-9a3e-96000091f725_660.jpg Меган Маркл Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл во время беседы с американской телеведущей Опрой Уинфри намекнула на расистские взгляды в королевской семье Лондона. По её словам, часть представителей династии на фоне первой беременности герцогини Сассекской беспокоились по поводу цвета кожи малыша.

Маркл отметила, что подобные вопросы повергли её в шок. Кроме того, в столице государства ей обещали, что ребёнок не получит личную охрану, так как «не хотели, чтобы он становился принцем, и планировали нарушить протокол». Женщина добавила, что после рождения Арчи «при дворе» обсуждали, «насколько тёмным окажется» цвет его кожи. При этом экс-герцогиня Сассекская не ответила на вопрос о том, кто именно из членов королевской семьи инициировал подобные разговоры, чтобы не «нанести слишком большой урон семье», передаёт телеканал CBS.

Кроме того, Маркл призналась, что стала подумывать о самоубийстве после замужества, когда была вынуждена выполнять королевские обязанности. Именно поэтому она и её супруг принц Гарри приняли решение отказаться от них. Сам принц Гарри сообщил, что они с супругой сделали всё возможное, чтобы остаться частью королевской семьи. Также он признался, что разочаровался в своём отце принце Чарльзе, который «прошёл через что-то подобное и знает, что такое боль».

Ранее NEWS.ru сообщал, что наследник британского престола принц Уэльский Чарльз демонстративно отказался от общения со своим сыном герцогом Сассекским Гарри. Это произошло после того, как он узнал о решении последнего, принятом совместно с супругой Меган Маркл, отказаться от статуса старших членов королевской семьи.