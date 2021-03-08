Перестал отвечать на звонки: принц Гарри пожаловался на поведение отца

https://static.news.ru/photo/cb6ea706-7fe7-11eb-9275-96000091f725_660.jpg Принц Гарри Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз демонстративно отказался от общения со своим сыном герцогом Сассекским Гарри. Это произошло после того, как он узнал о решении последнего, принятом совместно с супругой Меган Маркл, отказаться от статуса старших членов королевской семьи.

Те, в свою очередь, пошли на такой шаг из-за того, что во дворце пару якобы не понимали и не оказывали им поддержки, рассказал сам принц Гарри в эфире шоу Опры Уинфри на телеканале CBS. Герцог рассказал, что перед тем как объявить об этом публично, он решил обсудить решение с королевой Елизаветой II и принцем Чарльзом.

Когда мы были в Канаде, у меня было три разговора с бабушкой и два разговора с отцом, прежде чем он перестал отвечать на мои звонки и попросил меня изложить всё это письменно, — приводит слова Гарри ТАСС.

Он добавил, что так и поступил и даже включил в письменное эссе такие детали, как возможную дату объявления о принятом решении.

Отвечая на вопрос телеведущей, почему принц Уэльский Чарльз так себя повёл, герцог Сассекский Гарри после долгой паузы отметил: «Потому что к этому моменту я взял дело в свои руки».

Мне нужно было сделать это для своей семьи, <...> для моего собственного психического здоровья, моей жены, а также для [сына] Арчи, потому что я мог видеть, к чему всё это приведёт, — пояснил герцог.

По его словам, «отсутствие понимания и отсутствие поддержки» оказалось кризисом во взаимоотношениях с королевской семьёй.

Меган Маркл, в свою очередь, призналась, что «умоляла о помощи» из-за обеспокоенности по поводу своего психического здоровья в период беременности. Однако, утверждает она, «не было сделано ничего», чтобы оказать хоть какую-то помощь.

На вопрос о том, как его погибшая в 1997 году мать, принцесса Диана. отнеслась бы к такому решению, Гарри предположил, что она рассердилась бы и расстроилась. Он также выразил беспокойство в связи с тем, что история принцессы Дианы, по сути, повторяется с Меган, мать которой — афроамериканка, а соцсети и расовый вопрос лишь усугубили ситуацию.

Рассказывая о последствиях принятого решения, он признал, что ему с супругой было нелегко: их лишили охраны и финансирования, хотя герцогу и досталась часть средств матери.

В конце интервью Гарри рассказал, что в последнее время отец всё-таки стал отвечать на его звонки, но «всё ещё есть над чем поработать».

Как писал NEWS.ru, Маркл подумывала о самоубийстве после замужества, когда была вынуждена выполнять королевские обязанности. Именно поэтому, по её словам, она и принц Гарри приняли решение отказаться от выполнения этих обязанностей.