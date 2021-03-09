Букингемский дворец отреагировал на интервью Меган Маркл и принца Гарри

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Букингемский дворец опубликовал заявление в связи с выходом интервью герцогини Саксесской Меган Маркл и принца Гарри американской журналистке Опре Уинфри.

Меган Маркл во время беседы с американской телеведущей Уинфри намекнула на расистские взгляды в королевской семье Лондона. По её словам, часть представителей династии на фоне первой беременности герцогини Сассекской беспокоились по поводу цвета кожи малыша.

Она отметила, что подобные вопросы повергли её в шок. Кроме того, в столице государства ей обещали, что ребёнок не получит личную охрану, так как «не хотели, чтобы он становился принцем, и планировали нарушить протокол». Женщина добавила, что после рождения Арчи «при дворе» обсуждали, «насколько тёмным окажется» цвет его кожи. При этом экс-герцогиня Сассекская не ответила на вопрос о том, кто именно из членов королевской семьи инициировал подобные разговоры, чтобы не «нанести слишком большой урон семье», писал NEWS.ru.