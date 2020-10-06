Британский премьер пообещал преобразовать страну после пандемии

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В Берлине началась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом сообщили в штабе лидера белорусской оппозиции.

Начинающий политик намерена обсудить с более опытной немецкой коллегой политическую ситуацию на родине и общественно-социальные последствия президентских выборов, результаты которых оппозиция Белоруссии и страны Запада не признали. На повестке будет...