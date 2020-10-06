Британский премьер пообещал преобразовать страну после пандемии

Возвращение к нормальной жизни не может быть миссией Великобритании в период пандемии, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Он пообещал преобразовать государство.
По его словам, изменения произойдут в сферах строительства домов и обеспечения их доступности молодым людям, трудоустройства, образования, противодействия преступности, а также климатических изменений,
Мы прошли через слишком много разочарований и испытаний для того, чтобы просто оставить всё, как есть и думать, что жизнь может продолжаться так же, как и до чумы. Такого не будет, потому что история учит нас, что события такой величины — войны, голод, чума, события, которые оказывают влияние на большую часть населения, как этот вирус (COVID-19, — NEWS.ru), они не просто приходят и уходят, — подчеркнул он.
Политик добавил, что планирует уделить особое внимание «зелёной экономике».
Мы устанавливаем новые цели и инвестируем в ветровую энергетику для того, чтобы усилить прогресс на пути к сети с нулевым уровнем выбросов СО2 к 2050 году, — заключил он.
На фоне резкого роста числа новых случаев COVID-19 британское правительство ввело новые ограничительные меры. В основном они касаются часов работы точек общепита, правил ношения масок и проведения общественных мероприятий. Офисным работникам рекомендовано перейти на удалёнку.
Ранее Джонсон, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН, назвал противников прививок сумасшедшими, передавал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен