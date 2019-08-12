https://static.news.ru/photo/e89309f0-bd31-11e9-b9ec-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Член парламента Великобритании Найджел Фарадж заявил, что Меган Маркл плохо влияет на принца Гарри.

По его мнению, раньше член королевской семьи был настоящим мужчиной, «сорви-головой, который не боялся устраивать безумные вечеринки, облачаться в неподобающую одежду, пить до утра и устраивать беспредел». После его встречи с герцогиней Сассекской всё «пошло в тартарары», передаёт слова политика Mirror .

Ну, если я хочу, чтобы королева прожила долгое время, чтобы Чарли Бой (принц Чарльз. — News.ru.) не стал королём, я хочу, чтобы Чарли Бой жил ещё дольше, а [принц] Уильям — вечно, чтобы Гарри не стал королём, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл принесла королевской семье более 700 млн фунтов стерлингов ($880 млн). Интерес к истории любви бывшей американской актрисы и британского принца Гарри существенно повлиял на рост продаж памятных сувениров с символикой британской монархии по всему миру. По словам директора Коллекционного королевского фонда Тима Нокса, на спрос повлиял так называемый эффект Меган Маркл — замужество герцогини Сассекской и последующее рождение сына Арчи.