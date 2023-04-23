Британские генералы высказались о судьбе Украины Daily Mail: Украина после провала контрнаступления навсегда потеряет территории

Фото: Edgar Gutiarrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина останется без западной военной помощи и возможности наступать, если провалит весеннюю кампанию, сообщает Daily Mail со ссылкой на опрошенных британских генералов. По их мнению, при крупномасштабной атаке Вооруженные силы Украины столкнутся с проблемами.

Неудача может означать, что дверь закроется навсегда. Судьба Украины и военного конфликта решится в ближайшие месяцы, — считают высокопоставленные офицеры.

Они указали на то, что военные ВСУ не смогут нанести крупномасштабный удар, поскольку такая операция сложна для проведения, возможны ограниченные маневры. Также генералы предположили, что ВСУ ожидают логистические неприятности из-за «разношерстности» поставок вооружений Западом, которые требуют уникального подхода в обслуживании.

Британские военачальники назвали важнейшей задачей киевских властей умение убедить США и Евросоюз в продолжении поставлять ВСУ военную технику.