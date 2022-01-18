Британские дипломаты подготовились к кризисному режиму на случай эскалации

Подготовиться к переходу в кратчайшие сроки к кризисному режиму из-за эскалации ситуации на Украине должны сотрудники МИД Великобритании. Об этом их проинформировали на текущей неделе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, это означает , что сотрудников и дипломатов могут перераспределить на работу над политикой в отношении РФ и Украины, а также над ответом Великобритании на возможную эскалацию напряжённости, включая варианты сдерживания и санкции.

Bloomberg отмечает, что ранее экстренный режим вводился при репатриации граждан из-за вспышек COVID-19 и в связи с выводом войск из Афганистана.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон. Об этом он сообщил, выступая в парламенте. Он хочет обсудить темы, которые беспокоят как Россию, так и Запад. Также он призвал Россию, которая «является ядерной державой с заслуживающей гордости историей», не опасаться НАТО, Украины или других стран.