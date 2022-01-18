Британские дипломаты подготовились к кризисному режиму на случай эскалации

Британские дипломаты подготовились к кризисному режиму на случай эскалацииBloomberg: МИД Британии приготовился к кризисному режиму на случай эскалации на Украине
Подготовиться к переходу в кратчайшие сроки к кризисному режиму из-за эскалации ситуации на Украине должны сотрудники МИД Великобритании. Об этом их проинформировали на текущей неделе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.
По словам источника, это
Bloomberg отмечает, что ранее экстренный режим вводился при репатриации граждан из-за вспышек COVID-19 и в связи с выводом войск из Афганистана.
Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон. Об этом он сообщил, выступая в парламенте. Он хочет обсудить темы, которые беспокоят как Россию, так и Запад. Также он призвал Россию, которая «является ядерной державой с заслуживающей гордости историей», не опасаться НАТО, Украины или других стран.