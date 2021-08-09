Британские читатели высмеяли «перехват» двух российских Ту-142

В Великобритании читатели высмеяли материал издания The Daily Mail о перехвате истребителями Королевских ВВС двух российских противолодочных самолётов.

Инцидент произошёл 6 августа. По данным издания, британские истребители Typhoon вылетали на перехват двух российских Ту-142, обнаруженных около воздушного пространства Соединённого Королевства. При этом о нарушении границ российскими самолётами не сообщалось. The Daily Mail пишет, что истребители следили за Ту-142 «всё время, пока они были в районе интересов Великобритании».

Пользователи активно прокомментировали материал. В большинстве случаев они посоветовали британским самолётам активнее следить за проливом Ла-Манш, дабы предотвратить приток в страну нелегальных мигрантов на лодках.

Жаль, что они не могут патрулировать Ла-Манш в поисках лодок [с мигрантами], которые никто не остановит; Они должны защищать нас от самой большой угрозы, патрулируя Ла-Манш и топя шлюпки!; Следует больше беспокоиться о нелегальных иммигрантах, которые высаживаются на ваших пляжах, — высказались читатели.

В пресс-службе Северного флота сообщили, что два Ту-142 провели 12-часовой полёт в рамках командно-штабной тренировки с кораблями ВМФ в Северо-Восточной Атлантике. Полёт проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.