Британия жестко поставила Украину на место после угроз судам в Черном море Постпред Британии при ООН Вудворд осудила решение Украины считать «военными» суда в Черном море

Великобритания не намерена поддерживать шаги украинского военного руководства, которые создают угрозы для судоходства в Черном море, сообщила постпред Соединенного Королевства при ООН Барбара Вудворд. По ее словам, которые приводит РИА Новости, своими решениями Киев фактически расширяет зону боевых действий.

Это последнее, чего бы мы хотели. Так что мы не поддерживаем расширение военных действий в этом направлении, — сказала Вудворд.

В то же время она подчеркнула, что Лондон понимает стремление Киева реагировать на действия российской стороны именно подобным образом.

Ранее в Министерстве обороны Украины объявили о запрете на движение судов в северо-восточной части Черного моря и районе Керченского пролива. Таким образом Киев отреагировал на приостановку Россией реализации зерновой сделки и решение Минобороны РФ закрыть черноморский гуманитарный коридор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Киева опасными. Это, по его мнению, подтверждает непредсказуемость украинского правительства. Спикер Кремля также заверил, что Москва изучит ситуацию и разработает рекомендации с целью минимизации угроз для судоходства.