12 ноября 2025 в 06:00

Британия запретит использовать свои морские услуги для одной цели

Independent: Британия не даст использовать морские услуги для поставок СПГ из РФ

Танкер для сжиженного природного газа (СПГ) Танкер для сжиженного природного газа (СПГ) Фото: Shutterstock/FOTODOM

Великобритания планирует ввести запрет на использование национальных морских услуг для транспортировки российского сжиженного природного газа в третьи страны, пишет издание The Independent. Новые ограничительные меры затронут сферу морских перевозок и страхования.

Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг, включая страхование и перевозку по воде, для экспорта российского сжиженного природного газа в третьи страны, — указано в публикации.

Планируется, что соответствующие ограничения вступят в силу в течение 2026 года. Реализация данной инициативы будет координироваться с другими европейскими государствами.

Российская сторона неоднократно заявляла о способности успешно противостоять санкционному давлению, которое западные страны последовательно усиливают на протяжении последних лет. В Москве отмечают отсутствие готовности у Запада признать неэффективность ограничительных мер в отношении РФ.

Ранее Европейская комиссия не смогла гарантировать, что санкции против России будут действовать через год. Так представитель ЕК Ана Кайза Итконен ответила на брифинге в Брюсселе на вопрос, освободят ли Венгрию от запретов на импорт российских энергоресурсов в случае принятия плана под названием REPowerEU. Он заключается в отказе от потребления ископаемого топлива из РФ до 2030 года.

Великобритания
услуги
транспорт
СПГ
