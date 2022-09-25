Британия увеличит военные расходы на $56 млрд Глава Минобороны Британии Уоллес: к 2030 году оборонный бюджет составит $109 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военные расходы Соединенного Королевства увеличатся по меньшей мере на £52 млрд ($56 млрд) в ответ на «российскую агрессию», пишет The Telegraph. В интервью изданию министр заверил, что после десятилетий «защиты от сокращений или согласования сокращений расходов на боевые действия» траты Лондона на оружие будут расти.

Таким образом, как указал Уоллес, годовой оборонный бюджет Британии к 2030 году составит около £100 млрд (примерно $109 млрд), что на £52 млрд фунтов больше текущей суммы, которую глава ведомства назвал «огромной».

Он позитивно оценил решение премьер-министра страны Лиз Трасс увеличить объем финансирования военной отрасли. При этом Уоллес раскритиковал бывшего канцлера Казначейства Великобритании Риши Сунака и Минфин за «корпоративные рейды» на ВС Британии с 1990-х годов.

Мой отдел так привык за 30 или 40 лет защищаться от сокращений или примирять сокращения с современными боями, что им придется привыкать к совершенно другой культуре, то есть мы на самом деле будем расти, мы действительно изменимся, — заявил Уоллес.

Ранее обозреватель Питер Хитченс написал, что власти Великобритании не должны разжигать конфликт на Украине, им необходимо стремиться к миру. Журналист возмутился тем, что Лондон отправляет вооружение и технику Киеву, несмотря на прорехи в оборонном бюджете своей страны.