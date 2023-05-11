Британия официально подтвердила передачу Украине ракет большой дальности

Великобритания передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности, такую информацию озвучил глава Минобороны королевства Бен Уоллес, выступая в четверг перед членами Палаты общин британского парламента. Политик назвал это решение «выверенным и пропорциональным ответом на эскалацию, осуществляемую Россией».

Использование ракет Storm Shadow позволит Украине отбросить российские силы с суверенной территории Украины, — заявил Уоллес.

Он подчеркнул, что не может раскрыть детали поставок этих ракет, хотя из слов военачальника следовало, что дальность передаваемых ВСУ вооружений — 250-300 км. Максимальная дальность поражения Storm Shadow — 560 км.

При этом в начале мая замглавы оборонного ведомства Великобритании баронесса Аннабель Голди сообщила, что британское правительство не планирует передавать Киеву вертолеты Apache, однако ищет поставщиков ракет дальностью от 100 км до 300 км и бронетехники для нужд ВСУ. Тогда же другой заместитель министра обороны королевства Джеймс Хиппи сообщил, что сейчас из него планируется оплатить «средства ПВО и вооружения большой дальности» для Киева.