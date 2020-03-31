https://static.news.ru/photo/87665ff2-735b-11ea-a924-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rob Pinney/Keystone Press Agency/Global Look Press

Визы работающего в Великобритании иностранного медицинского персонала будут продлены автоматически без каких-либо штрафных санкций. Это позволит специалистам сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса.

Продление сроков действия разрешений на пребывание, которые истекают до 1 октября, затронет порядка 2800 врачей, медсестёр и фельдшеров, работающих в Национальной системе здравоохранения. Визы также будут продлены их родным, передаёт Reuters.

Мы должны благодарить их за всё, что они делают. Я не хочу, чтобы их отвлекали визовые процедуры, — заявила министр внутренних дел страны Прити Пател.

О желании присоединиться к борьбе с COVID-19 сообщил принц Уильям. Внук королевы Елизаветы II рассказал о желании вновь стать пилотом вертолёта скорой помощи, писал NEWS.ru.