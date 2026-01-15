Британец нашел и продал редкую кельтскую монету Lincolnshire World: британец нашел монету и продал ее за 3300 фунтов стерлингов

В Великобритании кладоискатель нашел редчайшую монету и продал ее за 3300 фунтов стерлингов (350 тыс. рублей) на аукционе, сообщает издание Lincolnshire World. Торги сопровождались нешуточной борьбой среди участников.

Найденный британцем предмет оказался редким золотым статером, отчеканенным древним кельтским народом кориелтаувов примерно в период с 50 по 10 год до н. э. Всего известно лишь о двух найденных экземплярах подобного вида монет.

