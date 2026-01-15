Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 10:14

Британец нашел и продал редкую кельтскую монету

Lincolnshire World: британец нашел монету и продал ее за 3300 фунтов стерлингов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Великобритании кладоискатель нашел редчайшую монету и продал ее за 3300 фунтов стерлингов (350 тыс. рублей) на аукционе, сообщает издание Lincolnshire World. Торги сопровождались нешуточной борьбой среди участников.

Найденный британцем предмет оказался редким золотым статером, отчеканенным древним кельтским народом кориелтаувов примерно в период с 50 по 10 год до н. э. Всего известно лишь о двух найденных экземплярах подобного вида монет.

Ранее сообщалось, что испанская золотая монета номиналом 100 эскудо, отчеканенная в 1609 году, продана за $3,5 млн (276 млн рублей) на аукционе в Женеве. Это самая дорогая монета из когда-либо проданных на европейских аукционах. Вес 339-граммового изделия, служившего демонстрацией могущества испанской короны, сделало его крупнейшей золотой монетой XVII века.

До этого картина австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» ушла с молотка на аукционе в Нью-Йорке за $236,4 млн (19 млрд рублей). Полотно стало самым дорогим проданным предметом современного искусства за все время торгов. На картине Климта изображена дочь богатых меценатов. Она нарисована в легком белом одеянии с узорами, а вокруг — разные люди, которые внимательно смотрят на нее.

