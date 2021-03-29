Британцы назвали РФ союзником, а не угрозой безопасности

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Жители Великобритании отреагировали на доклад Министерства обороны королевства, в котором Россия и Китай были названы главными проблемами для национальной безопасности. Проанализировав документ, они высказались резко против изложенных в нём тезисов.

Некоторые читатели издания The Telegraph отметили, что в докладе чётко просматривается «подчинённое положение» по отношению к американской доктрине по сдерживанию РФ и КНР. По мнению британцев, подобная позиция сама по себе наносит вред королевству.

Подданные короны отметили, что Россия и Китай не являются врагами Великобритании. Страны скорее можно назвать союзниками всего Запада в борьбе с террористическими группами.

Забудьте про Китай и Россию! В реальном мире Британию оккупируют тысячи резиновых лодок иммигрантов, которые пробираются к нам через Ла-Манш! — цитирует одного из комментаторов портал «Экономика сегодня».

Другой британец обратился к жителям Запада, которые поддерживают идею полномасштабной войны с Россией. Он призвал их хорошо потрясти головой, чтобы избавиться от глупых мыслей.

Как ранее передавал NEWS.ru, жители Великобритании высмеяли министра иностранных дел Доминика Рааба за его слова о растущей военной угрозе со стороны России. По их мнению, РФ нет смысла нападать на Соединённое Королевство.