https://static.news.ru/photo/46b7a4cc-c1bb-11e9-a9fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/kenny.fukennard.5

33-летний житель графства Корнуолл Кенни Кеннард не может покинуть Великобританию из-за того, что несколько лет назад сменил фамилию. Власти отказали мужчине в выдаче паспорта, так как его новое родовое имя может быть оскорбительным для некоторых людей.

Смена имени является своеобразным хобби Кеннарда. В 16 лет он назвал себя Коко, однако при поступлении на службу в армию в 19 лет пришлось всё вернуть как было. После этого, уже в 28 лет он выбрал для себя новую фамилию — Фа-Кеннард.

По словам британца, у него не возникло проблем с получением водительских прав, однако документы на паспорт ему забраковали трижды. Основанием для отказа послужила созвучность фамилии мужчины с английским ругательством.

Несмотря на это Фа-Кеннард не хочет менять фамилию. Он считает, что слово никого не оскорбляет, а власти просто ущемляют его свободу, передаёт Ladbible .

Ранее News.ru писал, что полузащитник немецкого футбольного клуба «Гамбург» Бейкери Джатта стал фигурантом расследования. Его подозревают в подмене имени и возраста.