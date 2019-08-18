33-летний житель графства Корнуолл Кенни Кеннард не может покинуть Великобританию из-за того, что несколько лет назад сменил фамилию. Власти отказали мужчине в выдаче паспорта, так как его новое родовое имя может быть оскорбительным для некоторых людей.
Смена имени является своеобразным хобби Кеннарда. В 16 лет он назвал себя Коко, однако при поступлении на службу в армию в 19 лет пришлось всё вернуть как было. После этого, уже в 28 лет он выбрал для себя новую фамилию — Фа-Кеннард.
По словам британца, у него не возникло проблем с получением водительских прав, однако документы на паспорт ему забраковали трижды. Основанием для отказа послужила созвучность фамилии мужчины с английским ругательством.
Несмотря на это Фа-Кеннард не хочет менять фамилию. Он считает, что слово никого не оскорбляет, а власти просто ущемляют его свободу, передаёт
Ранее News.ru писал, что полузащитник немецкого футбольного клуба «Гамбург» Бейкери Джатта стал фигурантом расследования. Его подозревают в подмене имени и возраста.