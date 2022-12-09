Британцев призвали отказаться от «дурной» привычки мыться Spectator: британцам следует прекратить ежедневный прием душа ради спасения Земли

Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жителям Великобритании следует отказаться от ежедневного приема душа. Это позволит сэкономить деньги и спасти планету. Такое заявление сделал автор материала для издания The Spectator Алек Марш. Он отметил, что, согласно данным опроса YouGob от 2018 года, минимум раз в день моются 62% британцев, что означает расход «огромного количества воды».

Марш также напомнил, что для использования воду необходимо очистить, обработать и нагреть, в результате чего ежедневный душ «оставляет за собой массивный углеродный след и негативно влияет на окружающую среду».

И это не говоря уже о крупных финансовых издержках, особенно если учесть, что пятая часть всего потребляемого в доме электричества уходит на нагрев воды. А если вы любите подолгу мыться в душе, что ж, удачи вам. Душ доведет вас до кризиса стоимости жизни быстрее, чем вы успеете вытереться полотенцем после него, — заявил автор.

Марш полагает, что принимать душ достаточно один раз в два дня, это поможет вернуть людям «восемь ценнейших минут жизни» и позволит сократить углеродный выброс, даст экономию электричества и газа, а как следствие — финансовых средств. При необходимости автор предлагает пользоваться одеколоном с сильным запахом.

Ранее сообщалось, что правительство Германии решило «образцово померзнуть за народ» в условиях, когда сохраняются высокие цены на энергоносители и регулярно звучат призывы к экономии. Во всех органах власти страны начали экономить энергию после указа министра экономики Роберта Хабека. В канцелярии президента Германии, где температура порой достигает 17 градусов, сотрудникам разрешили использовать флисовые одеяла. В МИД Германии серьезно сократили подачу горячей воды. Теперь дипломаты и даже иностранные гости должны мыть руки холодной водой.