Самолёт Ryanair экстренно сел в Германии из-за угрозы взрыва

https://static.news.ru/photo/604ceed2-c1e2-11eb-81ce-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/ryanair

Борт авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Дублина в Краков, экстренно сел в Берлине. Причиной посадки стала угроза взрыва бомбы. Об этом пишет издание Bild Zeitung.

После экстренной посадки все пассажиры рейса были эвакуированы. Сотрудники берлинского аэропорта досмотрели багаж всех летящих указанным бортом. Информация о наличии взрывчатых веществ на борту не подтвердилась.

Самолётом Ryanair летели 160 пассажиров. Борт посадили в Берлине воскресным вечером. Его продержали на взлётной полосе до раннего утра 31 мая. В берлинской полиции заявили , что пассажиры возобновят своё путешествие в Польшу на борту запасного самолёта.

23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился лайнер ирландской авиакомпании Ryanair (борт FR4978), следовавший из Афин в Вильнюс. Это произошло после сообщения о минировании самолёта. Позже оно не подтвердилось. Борт до посадки в белорусской столице сопровождал истребитель МиГ-29 ВС республики. На борту самолёта находился сооснователь оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега. Они были задержаны. Позже девушку арестовали на два месяца, обвинение ей пока не предъявлено.

Ранее сообщалось, что операцию с принудительной посадкой самолёта Ryanair в Минске, возможно, готовили под лидера оппозиции в стране Светлану Тихановскую. Такие сведения появились в Telegram-канале NEXTA.