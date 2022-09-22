Боррель заявил о скорейшем введении санкций против РФ из-за референдумов

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Жозеп Боррель

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС как можно скорее введут санкции против России из-за планируемого проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Об этом представитель ЕС сообщил на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД Евросоюза, пишет ТАСС.

Также он пообещал поддерживать Украину поставками военной техники «насколько это потребуется».

Дополнительные ограничительные меры против России будут введены незамедлительно, как можно скорее, в координации с нашими партнерами, — заявил Боррель.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности пояснил, что санкции против России будут как персональными, так и секторальными. Он не стал уточнять, о каких именно санкциях идет речь, пояснив, что сегодня было принято только политическое решение.

На сегодняшний день очевидно, что мы продолжим оказывать и будем развивать военную поддержку, поставляя оружие Украине. Также мы изучим и примем новые рестрикции — как персональные, так и секторальные, — сказал Боррель.

Ранее евродепутаты рассказали, какие ограничения против России будут содержаться в восьмом пакете санкций. В частности, они коснутся лиц, участвующих в подготовке и проведении референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.