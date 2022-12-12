Боррель заявил, что ЕС примет очень жесткие санкции против Ирана

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД в Брюсселе перепутал Россию и Украину и анонсировал введение санкций против Ирана в связи с гуманитарными причинами, а также «за поддержку Украины». По его словам, которые приводит РИА Новости, Иран по-прежнему настаивает на том, что не поставлял иранские дроны России после начала конфликта и в дальнейшем не планирует поставлять России ракеты.

В пятницу вечером <...> говорил о санкциях ЕС, которые будут введены против Ирана в связи с гуманитарными причинами, а также из-за иранской поддержки Украине, — сообщил Боррель.

Позднее пресс-служба Борреля скорректировала слова о санкциях против Ирана «за поддержку Украины» в транскрипции его заявления.

Ранее аналитики из американского Института по изучению войны (ISW) со ссылкой на данные разведки сообщили, что Иран мог поставить России первую партию боевых беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, Тегеран, вероятно, направил в РФ пилотов и обслуживающий персонал для обучения работе с российскими Су-35. Подобные действия, по мнению США, могут быть частью соглашения от 26 июля, в соответствии с которым Иран получает истребители в обмен на дроны.