Боррель: запрет ЕС на российскую нефть не приводил к росту цен

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look press

Жозеп Боррель

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение о введении отложенного до 2023 года эмбарго на российскую нефть не привело к росту цен на энергоресурсы. Об этом Боррель написал в Twitter.

Заявления должны подкрепляться фактами. Наш запрет на нефть из России не является причиной роста цен на нефть. С момента его введения цены падали. Я не утверждаю, что это причина, но графики говорят сами за себя, — пишет политик.

Своё утверждение глава внешнеполитической службы ЕС подтвердил графиком агентства Bloomberg, где отражена динамика цен за баррель нефти марки Brent с января по июль 2022 года. На нём отражён резкий рост цен в конце февраля до отметки выше $125 за баррель, далее следуют два спада до $100 в середине марта и в середине апреля.

К концу мая, согласно представленному графику, цены на нефть вновь достигают локального пика, превышая $120 за баррель. Причём это повышение эксперты объясняли ожиданиями рынка от заявлений ЕС о предстоящем введении санкций против российской нефти.

А к началу июня, когда появился юридический текст о санкциях, где было сказано о реальном отложении запрета на российскую нефть до конца 2022 года, цена на энергоресурс вновь опустилась до $100.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что отказ Германии от использования российского угля и нефти можно назвать необдуманным поступком, такое решение может привести к экономическому кризису в Европе. Немецкой промышленности придётся работать в режиме ограниченных энергоресурсов.