Боррель: Россия не заинтересована в восстановлении отношений с ЕС

https://static.news.ru/photo/7749ddd6-6ae2-11eb-8499-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: European Union/XinHua/Global Look Press

Российские власти не настроены на восстановление отношений с Европейским союзом, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на заседании Европарламента.

Он отметил, что посещал Россию, чтобы выяснить, готовы ли в Кремле к диалогу.

Я хотел выяснить, готовы ли российские власти попытаться повернуть вспять негативную тенденцию в наших отношениях, воспользоваться случаем для установления конструктивного диалога. Ответ был очень чётким: нет, они в этом не заинтересованы, — подчеркнул дипломат.

Он рассказал, что Россия так и не смогла оправдать ожиданий и не стала современной демократической страной.

Мы разочарованы, доверие более не доминирует в наших отношениях, — добавил Боррель.

По его словам, Москва не готова проводить переговоры с Брюсселем по вопросу прав человека. Кроме того, конфликты в Приднестровье и Украине, а также политическая ситуация в Белоруссии усиливают напряжённость во взаимоотношениях РФ и ЕС, передаёт РИА Новости.

4–6 февраля верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам своего визита в Москву Боррель не исключил, что в ходе предстоящей 22 февраля встречи глав МИД ЕС может быть принято решение о расширении санкций против России в соответствии с новым санкционным режимом за нарушение прав человека. Боррель также считает, что его визит в Москву продемонстрировал отсутствие у России интереса к нормализации отношений с ЕС, писал NEWS.ru.