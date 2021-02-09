Боррель пообещал, что инициирует новые санкции против России

https://static.news.ru/photo/969ea47e-6ae6-11eb-abaf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель допустил, что инициирует новые санкции против России. Он заявил Европарламенту, что может воспользоваться соответствующим правом.

Боррель анонсировал обсуждение новых санкций и других мер сдерживания на встрече глав МИД стран Евросоюза. Она запланирована на 22 февраля.

На этой встрече будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы верным запустить санкции. Я выдвину конкретные предложения, исходя из своего права на инициативу как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности, — пообещал Боррель, выступая на пленарной сессии Европейского парламента.

Жозеп Боррель был с визитом в Москве 4–6 февраля. По итогам поездки он констатировал, что у России отсутствует интерес к нормализации отношений в ЕС. Он также выразил сожаление, что российские власти не захотели использовать эту возможность для начала конструктивного диалога.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель ЕС по иностранным делам Петер Стано назвал ложными заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова на совместной пресс-конференции с Боррелем. По словам Стано, Россия воспользовалась этой пресс-конференцией для того, чтобы повторить все путаные факты и ложные представления о Европейском союзе, которые циркулируют во всех прокремлёвских или принадлежащих Кремлю СМИ.