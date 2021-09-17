Бориса Джонсона обвинили в небрежном отношении к национальной безопасности

Британские депутаты обвинили премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона в небрежном отношении к вопросам национальной безопасности, а действующе правительство — в том, что оно не способно справляться более чем с одним кризисом за раз. Об этом говорится в докладе Объединённого комитета по стратегии национальной безопасности, куда входят представители Палаты общин и Палаты лордов. Выдержки из доклада приводит ТАСС.

В документе, в частности, отмечается , что из-за пандемии Совет национальной безопасности стал собираться нерегулярно, «ситуативные встречи и импровизации» пришли на смену серьёзной работе и это является, по мнению парламентариев, ошибкой.

Как пример «системного сбоя» была названа недавняя эвакуация подданных Великобритании из Афганистана. Эта ситуация, по мысли авторов документа, показывает, что правительство не в сосотоянии подготовиться и реать сразу два кризиса национальной безопасности одновременно.

Телеканал Sky News невысоко оценил процедуру эвакуации британцев и местных жителей из Афганистана, отметив, что другие страны справились с этим гораздо лучше — например, Франция. И несмотря на то, что Лондону удалось вывести около 15 тысяч человек, в Афганистане остаются сотни британцев и многие помогавшие им афганцы.

В докладе отмечается, что премьер-министр, согласно «грубым подсчётам», стал проводить на заседаних Совета национальной безопасности на 65% меньше времени.

Наша предварительная оценка заключается в том, что это шаг назад, который предполагает более небрежный подход к национальной безопасности, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обсудила с госсекретарём США Энтони Блинкеном сотрудничество США, Австралии и Великобритании в рамках обороны и безопасности (AUKUS).