Борис, ты не прав! Почему Джонсон переоценил значение раздутого им украинского фактора

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Вошедшая в анналы истории фраза Егора Лигачева удивительно точно описала лондонские события. Правда, сказана она была Борису Ельцину, но каждый политик не прав по-своему. Сам Борис Джонсон, видимо, переоценил значение и вес раздутого им же украинского фактора, который, по его идее, должен был компенсировать его иные просчеты. Мол, на такой исторической переправе коней не меняют. А потому не прочувствовал момента, когда по всем правилам тысячелетней показной демократии должен был чинно и благородно подать в отставку. Как говорится, noblesse oblige — положение обязывает.

Но, как представляется, это только видимая часть британского политического айсберга. Джонсон, явно как тот шекспировский мавр, давно выполнил возложенную на него имперскую функцию вывода Великобритании из Европейского союза. Что дополнительно развязало ей руки для большой игры в мире. Более того, появились четкие намеки на то, что местные спецслужбы способствовали скорейшей отставке премьера Терезы Мэй для того, чтобы освободить кресло главы кабинета для Джонсона, который был признан более подходящей фигурой для решительного проведения Брекзита.

Естественно, возникает вопрос, кем признан, кто способен двигать министрами как пешками? Ответ может быть один — самое настоящее британское «глубинное государство». Старинная колониальная аристократия, которой до сих пор принадлежит реальная теневая политическая и финансовая власть в стране. Достаточно вспомнить, что более половины палаты лордов — прямые потомки рыцарей Вильгельма Завоевателя, вторгшегося на Оловянные острова еще в XI веке.

Угарные вечеринки в ковидные времена — это, конечно, моветон. Но для отставки этого явно было недостаточно. И на украинском фронте Джонсон не щадил сил для раздувания пожара и огораживания России. Но персоны, реально двигающие шестеренки британской большой политики, решили, что на Даунинг-стрит, 10, нужен другой политик. И излишне самоуверенному Джонсону, а заодно и его коллегам преподали урок. Окруженный красными флажками, погребенный под руинами своего разбегающегося как по команде правительства, Чубатый сдался.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Борис Джонсон

Не следует думать, что с избранием в недрах Консервативной партии нового премьера для нас, для России что-то принципиально изменится. Политика Британии в отношении нашей страны не меняется со времен Уильяма Питта — младшего и Бенджамина Дизраэли, ее принципы — отбрасывание России и натравливание на нее третьих стран. И обязательная дипломатическая победа, как это было, например, на Берлинском конгрессе, после нашей победоносной Балканской войны в 1877–1878 годах. Как заявил британский политик лорд Пальмерстон, тяжело жить, когда с Россией никто не воюет.

Поэтому более тонкий и, надо полагать, куда менее эпатажный преемник Джонсона будет проводить ту же откровенно русофобскую политику, но менее оголтело, без видимой конфронтации с более сдержанными европейским грандами. Не исключено, что при новом раскладе Лондон заговорит о необходимости длительных перемирий на Украине, о целесообразности углубленных переговоров при широком международном участии. Но сверхзадачей останется затягивание конфликта, изматывание России, накачка украинских вояк оружием.

Говорила же Маргарет Тэтчер, что для России достаточно населения в 15 млн человек. И вряд ли с тех пор взгляды на островах изменились.