https://static.news.ru/photo/7be7f792-650c-11ea-9d9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил соотечественников о том, что многие из них из-за пандемии коронавируса потеряют близких раньше времени.

Вспышку COVID-19 политик описал как худший кризис в области общественного здравоохранения для нынешнего поколения. Джонсон отметил, что инфекция продолжит распространяться. Он пояснил, что власти Великобритании не закрывают школы, так как подобная мера может принести больше ущерба, чем добра.

âMany more families are going to lose loved ones before their time.â



U.K. PM Boris Johnson gives an update on his countryâs #coronavirus response pic.twitter.com/gKUativnFt — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) March 12, 2020

Британский премьер пообещал, что правительство особенно поддержит пенсионеров и их родных.

Заражение коронавирусом было выявлено у замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис. Женщина сразу же самоизолировалась у себя дома, писал NEWS.ru.