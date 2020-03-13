Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил соотечественников о том, что многие из них из-за пандемии коронавируса потеряют близких раньше времени.
Вспышку COVID-19 политик описал как худший кризис в области общественного здравоохранения для нынешнего поколения. Джонсон отметил, что инфекция продолжит распространяться. Он пояснил, что власти Великобритании не закрывают школы, так как подобная мера может принести больше ущерба, чем добра.
âMany more families are going to lose loved ones before their time.â