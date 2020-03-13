Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил соотечественников о том, что многие из них из-за пандемии коронавируса потеряют близких раньше времени.

Вспышку COVID-19 политик описал как худший кризис в области общественного здравоохранения для нынешнего поколения. Джонсон отметил, что инфекция продолжит распространяться. Он пояснил, что власти Великобритании не закрывают школы, так как подобная мера может принести больше ущерба, чем добра.

Британский премьер пообещал, что правительство особенно поддержит пенсионеров и их родных.

Заражение коронавирусом было выявлено у замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис. Женщина сразу же самоизолировалась у себя дома, писал NEWS.ru.

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